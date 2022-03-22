Кушанашвили посоветовал не переживать за Ивана Урганта, уехавшего в Израиль

Телеведущий Иван Ургант на фоне спецоперации на Украине уехал за границу, как и многие другие отечественные знаменитости. С супругой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми шоумен сейчас отдыхает в Израиле, гражданином которого является с 2018 года.

Ургант не выкладывает никаких снимков, касающихся личной жизни. Его коллега, тележурналист Отар Кушанашвили, призвал всех переживающих за судьбу Ивана Урганта, побеспокоиться о себе, потому что шоумен уже давно заработал в России более чем приличное состояние, которого с лихвой хватит не только ему и его семье до конца безбедной жизни, но и его потомкам.

"Ургант заработал столько денег, что их хватит его правнукам и их потомкам. У него такое состояние, что он может дать взаймы попавшему под санкции Фридману", — сказал Кушанашвили в своем YouTube-шоу "Каково?!"

Телеведущий добавил, что Ургант меньше всего переживает за своих поклонников в России, и поэтому посоветовал всем жить своей жизнью.

Ранее Кушанашвили рассказывал на YouTube канале Басты, что Ургант на Первом канале получал зарплату в размере 3 миллионов долларов в год. За своё выступление на корпоративе шоумен просил 50 тысяч евро. Плюс Ургант получал более чем приличные доходы за съёмки в кино и рекламе. И это — не считая нескольких объектов дорогой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

После начала российской спецоперации на Украине многие российские знаменитости в спешном порядке уехали из страны, говоря, что "уезжают в запланированный отпуск", но скоро непременно вернутся. Среди покинувших Россию значатся Алла Пугачёва и Максим Галкин, Семён Слепаков, певица Жасмин, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Валерий Леонтьев, Рената Литвинова, Ксения Бородина, Эммануил Виторган и другие.