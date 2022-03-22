EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Кушанашвили посоветовал не переживать за Ивана Урганта, уехавшего в Израиль

Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант на фоне спецоперации на Украине уехал за границу, как и многие другие отечественные знаменитости. С супругой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми шоумен сейчас отдыхает в Израиле, гражданином которого является с 2018 года.

Кушанашвили посоветовал не переживать за Ивана Урганта, уехавшего в Израиль

Ургант не выкладывает никаких снимков, касающихся личной жизни. Его коллега, тележурналист Отар Кушанашвили, призвал всех переживающих за судьбу Ивана Урганта, побеспокоиться о себе, потому что шоумен уже давно заработал в России более чем приличное состояние, которого с лихвой хватит не только ему и его семье до конца безбедной жизни, но и его потомкам.

"Ургант заработал столько денег, что их хватит его правнукам и их потомкам. У него такое состояние, что он может дать взаймы попавшему под санкции Фридману", — сказал Кушанашвили в своем YouTube-шоу "Каково?!"

Телеведущий добавил, что Ургант меньше всего переживает за своих поклонников в России, и поэтому посоветовал всем жить своей жизнью.

Ранее Кушанашвили рассказывал на YouTube канале Басты, что Ургант на Первом канале получал зарплату в размере 3 миллионов долларов в год. За своё выступление на корпоративе шоумен просил 50 тысяч евро. Плюс Ургант получал более чем приличные доходы за съёмки в кино и рекламе. И это — не считая нескольких объектов дорогой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

После начала российской спецоперации на Украине многие российские знаменитости в спешном порядке уехали из страны, говоря, что "уезжают в запланированный отпуск", но скоро непременно вернутся. Среди покинувших Россию значатся Алла Пугачёва и Максим Галкин, Семён Слепаков, певица Жасмин, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Валерий Леонтьев, Рената Литвинова, Ксения Бородина, Эммануил Виторган и другие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия израиль иван ургант
Sberbank
Новости
Светлана Лобода объяснила, куда уехала жить из России
Неврологи из США раскрыли неочевидные причины плохого сна
СКР Белоруссии заявил о пресечении подготовки теракта на железной дороге
Рябков: отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона
Жители Донбасса: "Нам не говорили о гумкоридорах, по людям стрелял снайпер"
Кушанашвили посоветовал не переживать за Ивана Урганта, уехавшего в Израиль
В МИД РФ призвали США перестать оказывать давление на Киев
Нейропсихолог объяснила, что мешает людям копить деньги
Мы не поняли, зачем?: в Пентагоне пытаются "обосновать" запуск "Кинжала" РФ
Пять школьниц отравились неизвестным веществом в Башкирии
Популярное
Мир. Новости мира
Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине
Любовь Степушова Почему бандеровский актив до сих пор не зачищен в Херсоне? Любовь Степушова Ирина Шлионская Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Пушилин назвал маловероятным взятие под контроль Мариуполя за неделю
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Назван способ спасти российские активы от передачи Украине
Мир. Новости мира
Назван способ спасти российские активы от передачи Украине
Последние материалы
Мы не поняли, зачем?: в Пентагоне пытаются "обосновать" запуск "Кинжала" РФ
Пять школьниц отравились неизвестным веществом в Башкирии
Эмигрировавшей из России Чулпан Хаматовой предложили работу в Латвии
Reuters: в Британии задержали суперъяхту российского миллиардера
Это другое: в МИД Японии не нашли связи между санкциями и отказом РФ от диалога
Болибок рассказал об осложнениях, которые всегда возникают после коронавируса
Политолог Михеев: "Штаты задумали сжечь Европу нафиг"
"Дерусификация": в США хотят запретить сотрудничать с работающим в РФ компаниями
Фанаты раскритиковали работу Веры Брежневой в Польше
В Совфеде призвали заморозить проверки бизнеса в "ключевой для страны момент"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников