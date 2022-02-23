Народный артист РФ Александр Ширвиндт заявил, что Камила Валиева только выиграла от того, что на неё обрушились представители МОК и ВАДА.
Александр Ширвиндт убеждён, что Камиле Валиевой несказанно повезло из-за того, что она оказалась в центре грандиозного олимпийского скандала.
"Ей страшно повезло, этой Валиевой. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить. А она просто так ее имеет", — цитирует слова Александра Анатольевича издание "Собеседник".
87-летний артист отметил, что будет и впредь наблюдать за карьерой талантливой звезды фигурного катания, которая принесла золото в копилку российской олимпийской команды.
На Олипиаде в Пекине в крови 15-летней воспитанницы тренера Этери Тутберидзе нашли мизерную дозу запрещенного препарата триметазидина. Под угрозой было дальнейшее выступление Камилы на Играх. Олимпийский комитет разрешил спортсменке выступать, так как появилась убедительная версия наличия в организме фигуристки медицинского препарата. Предполагается, что вещество попало в организм Камилы из-за лекарства её дедушки, с которым она ела из одной посуды.
Поклонники Валиевой горячо сопереживали спортсменке, так как волнение и стресс привели к тому, что она дважды ошиблась на выступлении и не сумела попасть в тройку лидеров.
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