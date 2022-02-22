Родственники MакSим могут сесть в тюрьму за подделку её документов

Адвокат Андрей Алешкин, клиентами которого являются многие знаменитости, рассказал, какими последствиями для родственников певицы MакSим может обернуться подделка её подписей на документах, которую они использовали, пока артистка была в реанимации в коме.

Хотя заявление в полицию на своих родных MакSим не писала, юрист советует ей не тянуть с этим. Если окажется, что всё просходило так, как говорит исполнительница, её родным может грозить до 5 лет лишения свободы за то, что действовали от её имени без её ведома, вина близких певицы в подделке документов и злоупотреблении доверием будет доказана.

Алешкин посоветовал MакSим сначала возбудить в отношении нечистоплотных родственников уголовное дело, затем зафиксировать факт подделки при помощи графологической экспертизы, и уже после этого идти в суд с доказательствами на руках.

Кроме того, юрист порекомендовал певице не ограничиваться только уголовным делом, а открыть ещё и гражданское.

"В рамках уголовного дела можно предъявить гражданский иск и потребовать возмещения морального и материального ущерба. В таком случае дело пойдёт быстрее, и правда восторжествует", — сказал Алешкин в интервью kp.ru.

Ранее MакSим призналась, что, пока она находилась в бессознательном состоянии в коме, её родные пытались совершать сделки с её имуществом, подделывая для этого её подписи.

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