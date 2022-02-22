Адвокат Андрей Алешкин, клиентами которого являются многие знаменитости, рассказал, какими последствиями для родственников певицы MакSим может обернуться подделка её подписей на документах, которую они использовали, пока артистка была в реанимации в коме.
Хотя заявление в полицию на своих родных MакSим не писала, юрист советует ей не тянуть с этим. Если окажется, что всё просходило так, как говорит исполнительница, её родным может грозить до 5 лет лишения свободы за то, что действовали от её имени без её ведома, вина близких певицы в подделке документов и злоупотреблении доверием будет доказана.
Алешкин посоветовал MакSим сначала возбудить в отношении нечистоплотных родственников уголовное дело, затем зафиксировать факт подделки при помощи графологической экспертизы, и уже после этого идти в суд с доказательствами на руках.
Кроме того, юрист порекомендовал певице не ограничиваться только уголовным делом, а открыть ещё и гражданское.
"В рамках уголовного дела можно предъявить гражданский иск и потребовать возмещения морального и материального ущерба. В таком случае дело пойдёт быстрее, и правда восторжествует", — сказал Алешкин в интервью kp.ru.
Ранее MакSим призналась, что, пока она находилась в бессознательном состоянии в коме, её родные пытались совершать сделки с её имуществом, подделывая для этого её подписи.
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