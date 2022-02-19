Супруга эпатажного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сообщила о разводе со скандально известным исполнителем.
В Instagram-аккаунте уфимская красавица опубликовала пост, который озадачил поклонников Моргенштерна.
"Записали фит. Мы разводимся", — написала Дилара в своём микроблоге под фото с рэпером на пикнике.
На фото супруги сидят на белоснежном покрывале на фоне горных хребтов. Судя по снимкам, не похоже, что парочка собирается расстаться. Наоборот, на фото молодожёны целуются и обнимаются.
Возможно, таким образом Моргентштерн пытается привлечь внимание к своему новому треку.
Подписчики не поверили в заявление Дилары.
"Наоборот последовательность! Всему вас учить", — шутили в Сети.
Некоторые интернет-пользователи приняли новость за чистую монету.
"Она с ним из-за денег, я так и знала";
"Наконец-то! Кому-то нормальная тёлка достанется", — писали фолловеры.
Моргенштерн и Дилара поженились в 2022 году. Эпатажная парочка устроила свадьбу в стиле 90-х. Тамадой на торжестве была Ксения Собчак.
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