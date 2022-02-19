Жена Моргенштерна Дилара: "Мы разводимся"

Супруга эпатажного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сообщила о разводе со скандально известным исполнителем.

В Instagram-аккаунте уфимская красавица опубликовала пост, который озадачил поклонников Моргенштерна.

"Записали фит. Мы разводимся", — написала Дилара в своём микроблоге под фото с рэпером на пикнике.

На фото супруги сидят на белоснежном покрывале на фоне горных хребтов. Судя по снимкам, не похоже, что парочка собирается расстаться. Наоборот, на фото молодожёны целуются и обнимаются.

Возможно, таким образом Моргентштерн пытается привлечь внимание к своему новому треку.

Подписчики не поверили в заявление Дилары.

"Наоборот последовательность! Всему вас учить", — шутили в Сети.

Некоторые интернет-пользователи приняли новость за чистую монету.

"Она с ним из-за денег, я так и знала"; "Наконец-то! Кому-то нормальная тёлка достанется", — писали фолловеры.

Моргенштерн и Дилара поженились в 2022 году. Эпатажная парочка устроила свадьбу в стиле 90-х. Тамадой на торжестве была Ксения Собчак.

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