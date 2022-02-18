"Земляне" в "золотом" составе выступят на юбилейном концерте Виктора Дробыша

Группа "Земляне" в своём "золотом" составе снова появится на сцене уже 26 февраля, в рамках юбилейного концерта композитора и продюсера Виктора Дробыша "Будут все!".

Как подчеркивает Дробыш, он очень рад тому, что сможет снова оказаться на сцене с легендами русского рока, основателями "Землян" — барабанщиком Владимиром Киселёвым и гитаристом Игорем Романовым. Тем более, что именно с этого коллектива начался его путь, как профессионального музыканта.

"Это будет огромная честь и вообще большой сюрприз для меня и для всех, что мы сможем постоять на одной сцене 26 февраля с Игорем Романовым и Владимиром Киселёвым и оказаться снова вместе, снова рядом", — подчеркнул продюсер.

Композитор напомнил, что во времена его детства и юности группу "Земляне" знали буквально все, и он, как и многие мальчишки, мечтал познакомиться с участниками легендарного коллектива.

Благодаря счастливой случайности мечта Виктора Дробыша сбылась, и он смог не просто познакомиться, но и поработать вместе с именитыми музыкантами.

"У меня была даже мечта прогуляться с Игорем Романовым по Колпино, чтобы все ребята вокруг видели, что мы с ним друзья. В конце концов, и по Колпино мы прогулялись, и играли много лет вместе. И сегодня, спустя почти 40 лет, мы все равно находимся рядом друг с другом", — рассказал композитор.

Дробыш поначалу стал клавишником в "Землянах", а затем вместе с Игорем Романовым перешёл в группу "Союз". При этом гитарист помог музыканту освоиться на сцене и поделился имеющимся опытом.

"Виктор пришёл ещё совсем молодым, "зелёным” артистом. Он играл хорошо, но не было опыта в аранжировках и прочем. Но позже мы вместе с ним многие аранжировки новых песен делали вдвоём. Поэтому меня с ним связывают пять лет совместной работы, много было создано песен", — поделился Игорь Романов.

Виктор Дробыш подчёркивает, что он будет рад и горд видеть "Землян" на юбилейном концерте "Будут все!", ведь во многом именно благодаря этой группе и непосредственно Игорю Романову и Владимиру Киселёву он смог добиться нынешних высот в музыкальной отрасли.