EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

"Земляне" в "золотом" составе выступят на юбилейном концерте Виктора Дробыша

Шоу-бизнес

Группа "Земляне" в своём "золотом" составе снова появится на сцене уже 26 февраля, в рамках юбилейного концерта композитора и продюсера Виктора Дробыша "Будут все!".

"Земляне" в "золотом" составе выступят на юбилейном концерте Виктора Дробыша

Как подчеркивает Дробыш, он очень рад тому, что сможет снова оказаться на сцене с легендами русского рока, основателями "Землян" — барабанщиком Владимиром Киселёвым и гитаристом Игорем Романовым. Тем более, что именно с этого коллектива начался его путь, как профессионального музыканта.

"Это будет огромная честь и вообще большой сюрприз для меня и для всех, что мы сможем постоять на одной сцене 26 февраля с Игорем Романовым и Владимиром Киселёвым и оказаться снова вместе, снова рядом", — подчеркнул продюсер.

Композитор напомнил, что во времена его детства и юности группу "Земляне" знали буквально все, и он, как и многие мальчишки, мечтал познакомиться с участниками легендарного коллектива.

Благодаря счастливой случайности мечта Виктора Дробыша сбылась, и он смог не просто познакомиться, но и поработать вместе с именитыми музыкантами.

"У меня была даже мечта прогуляться с Игорем Романовым по Колпино, чтобы все ребята вокруг видели, что мы с ним друзья. В конце концов, и по Колпино мы прогулялись, и играли много лет вместе. И сегодня, спустя почти 40 лет, мы все равно находимся рядом друг с другом", — рассказал композитор.

Дробыш поначалу стал клавишником в "Землянах", а затем вместе с Игорем Романовым перешёл в группу "Союз". При этом гитарист помог музыканту освоиться на сцене и поделился имеющимся опытом.

"Виктор пришёл ещё совсем молодым, "зелёным” артистом. Он играл хорошо, но не было опыта в аранжировках и прочем. Но позже мы вместе с ним многие аранжировки новых песен делали вдвоём. Поэтому меня с ним связывают пять лет совместной работы, много было создано песен", — поделился Игорь Романов.

Виктор Дробыш подчёркивает, что он будет рад и горд видеть "Землян" на юбилейном концерте "Будут все!", ведь во многом именно благодаря этой группе и непосредственно Игорю Романову и Владимиру Киселёву он смог добиться нынешних высот в музыкальной отрасли.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы виктор дробыш
Новости
Песков ответил на заявление Зеленского о гарантиях безопасности для Украины
Москва стала членом Глобального совета по устойчивому туризму
Мясников рассказал о признаках опасной родинки
Минобороны Украины Резников: ВСУ готовы ментально останавливать любого врага
"Земляне" в "золотом" составе выступят на юбилейном концерте Виктора Дробыша
Фристайлист Ридзик, завоевавший бронзу на ОИ-2022, сквозь слёзы обратился к жене
Максим Галкин показал опасные эксперименты сына с техникой
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Половина россиян считают, что наши спортсмены принимают допинг
Учения: пуски баллистических и крылатых ракет проведут под руководством Путина
Популярное
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде

Фигурист сделал ставку на победу россиянки.

Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Василий Амирджанов Рунет могут превратить в передовицы советских газет Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Мир. Новости мира
Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Здоровье
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Последние материалы
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Татьяна Монтян выдвинута в социальных сетях на премию Мира за речь в СБ ООН
Учения: пуски баллистических и крылатых ракет проведут под руководством Путина
Половина россиян считают, что наши спортсмены принимают допинг
Медведева обратилась к фигуристкам Валиевой и Трусовой: "Это не конец"
Неизлечимая болезнь Максима Аверина может привести к сепсису, объяснила врач
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Авербух отреагировал на четвёртое место Валиевой: "Проиграла самой себе"
Политолог рассказал, каких беспилотников не хватает России
РФ пошла на "последний ультиматум" США и НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников