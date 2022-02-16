Сати Казанова покидает Россию вместе с мужем-иностранцем

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова рассказала о своих намерениях покинуть Россию. Певица решила жить за рубежом.

Выпускница "Фабрики звёзд" мечтает о жизни в солнечной Италии. Из этой страны супруг артистки, фотограф Стефано Тиоццо. В 2017 году они заключили брак и с тех пор проживали в Москве.

Как сообщает портал WMJ, Сати подготовилась для эмиграции в Италию. В этой европейской стране супруги уже приобрели дом. Отъезд задерживался, так как Сати решала свои рабочие вопросы.

Казанова ранее объясняла, что они с мужем планируют большую часть жизни провести в Европе. Родина мужа очень привлекает 39-летнюю исполнительницу.

Казанова отметила, что из-за разницы менталитетов в их семье иногда случаются недопонимания. Спасает то, что её супруг проявляет терпение, поэтому в браке удаётся сохранять мир.

О своём переезде из России Сати Казанова рассказывала и в 2019 году. Певица отмечала, что ей "хочется не просто жить, а смаковать". Для такой беззаботной жизни Италия подходит лучше всего.

Сати Казанова по национальности кабардинка. Родилась в небольшом ауле Верхний Куркужин Баксанского района тогда (1982 год) ещё Кабардино-Балкарской АССР. В 2002 году она стала участницей "Фабрики звёзд" и солисткой группы "Фабрика". В 2010 году Сати покинула музыкальный коллектив и начала сольную карьеру.

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