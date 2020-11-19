Сати Казанова перед замужеством хотела уйти в монастырь

На YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" экс-солитска группы "Фабрика" рассказала о мировоззренческом кризисе.

Популярная исполнительница призналась, что её терзали депрессивные мысли.

Актриса вдруг ясно поняла, что ценности шоу-бизнеса её не привлекают. Популярность, деньги и карьера девушку не вдохновляли.

От депрессии Сати Казанову спас духовный наставник. По словам певицы, именно он помог "найти себя". Духовные практики наводили девушку на мысли о монашестве.

Наставник, однако, намекнул Сати Казановой о замужестве. Он одобрил кандидатуру итальянского фотографа по имени Стефано. Он отметил, что молодой человек — отличный парень.

Сати уже три года замужем за красавцем из Италии и вполне счастлива.