На YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" экс-солитска группы "Фабрика" рассказала о мировоззренческом кризисе.
Популярная исполнительница призналась, что её терзали депрессивные мысли.
Актриса вдруг ясно поняла, что ценности шоу-бизнеса её не привлекают. Популярность, деньги и карьера девушку не вдохновляли.
От депрессии Сати Казанову спас духовный наставник. По словам певицы, именно он помог "найти себя". Духовные практики наводили девушку на мысли о монашестве.
Наставник, однако, намекнул Сати Казановой о замужестве. Он одобрил кандидатуру итальянского фотографа по имени Стефано. Он отметил, что молодой человек — отличный парень.
Сати уже три года замужем за красавцем из Италии и вполне счастлива.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.