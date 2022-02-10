Развод помог Лепсу стать самым дорогим певцом России

После развода российский исполнитель Григорий Лепс значительно улучшил своё материальное положение, превратившись в самого дорогого исполнителя на отечественной поп-сцене.

После развода Григорий Лепс просит за свои выступления сумму, в несколько раз превышающую ту, которую он получал, будучи женатым.

Информацию о резком увеличении доходов артиста от выступлений подтвердил директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов. Он уточнил, что до развода Лепс получал за концерт 3,8 миллиона рублей, что равно примерно 50 тысячам долларов. После того, как музыкант расстался с женой, его заработки возросли в три раза.

"С 2022 года его корпоративный концерт уже стоит 17 млн рублей (220 тысяч долларов). У Гриши втрое увеличился гонорар", — сообщил Морозов в беседе с "КП".

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