Рудковская назвала слухи о госпитализации Билана полной ерундой

Продюсер Яна Рудковская высказалась по поводу информации о том, что заболевший коронавирусом певец Дима Билан находится в больнице.

"Он дома находится. У него есть положительный тест, но он уже выздоравливает — и к концерту будет готов. Дима чувствует себя хорошо уже, никакой госпитализации у него нет. Это всё полная ерунда", — сказала Рудковская в интервью "Газете.Ru".

Ранее 10 февраля сразу несколько СМИ написали о том, что Дима Билан госпитализирован в столице, и его состояние оценивается как среднетяжёлое.

Уточняется, что артист несколько дней назад начал жаловаться на боль в горле, насморк и небольшое повышение температуры — до 37,5 градусов. При этом сделанные им тесты показали разный результат: экспресс-тест на SARS-CoV-2 оказался отрицательным, а то время как ПЦР-тест дал положительный результат.

Билану была сделана КТ, которая показала, что с лёгкими у него всё в порядке. Единственное зафиксированное осложнение у певца на данный момент — это ларинготрахеит.

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