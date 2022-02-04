Ходченкова снялась в смелой фотосессии: "Что крылышки свои ты опустила?"

Светлана Ходченкова, которую признали лучшей российской актрисой десятилетия, удивила странной фотосессией. Артистка предстала в необычных ультра модных образах.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова опубликовала в своём Instagram-аккаунте серию высокохудожественных снимков. На чёрно-белых фото актриса запечатлена с длинной русой косой и гладко зачёсанными волосами.

Звезда кинематографа примерила три разных наряда. На первом снимке актриса запечатлена со спины. Её чёрный наряд изобилует деталями из кожи, бархата и металла. На спине кинодивы перекрещены ремни.

Светлана Ходченкова

Далее образ становится более женственным и мягким. Стройная актриса запечатлена с опушенными плечами в чёрно-белом наряде с перьями.

На третьем кадре Ходченкова наряжена во вполне обычное чёрное платье. Во всех трёх случаях актриса сыграла какие-то особо выразительные роли, передавая пронзительную драму.

Поклонники Ходченковой осыпали артистку комплиментами.

"Лебёдушка моя, что загрустила и крылышки свои ты опустила"; "Светлана! А всё-таки ты самая красивая! Прекрасная! Очаровательная! Милая! Любимая девушка! Коса очень идёт Вам", — писали фолловеры.

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