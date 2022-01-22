Ходченкова отметила день рождения на Мальдивах на шикарной вилле

Актриса Светлана Ходченкова на своё 39-летие решила сбежать из снежной Москвы на солнечные Мальдивы.

В день своего рождения, 21 января, Ходченкова опубликовала в Instagram фотографию, иллюстрирующую её идеальное начало дня. На снимке актриса сидит в плетёном кресле на освещённой мальдивским солнцем террасе, держа в руках связку разноцветных воздушных шаров с надписями "Happy birthday!". А вечером артистку поздравили сотрудники отеля, преподнеся ей именинный торт.

В комментариях к посту Ходченкову поздравили многие её коллеги: актриса Анна Чурина, Анна Цуканова-Котт, Анастасия Панина, Дарья Мороз, Ольга Медынич и другие.

Звезда решила не экономить на своём отдыхе, выбрав для этого виллу стоимостью 200 тысяч рублей в сутки. Об этом пишет KP. RU. Вилла, на которой проживает артистка, очень большая по площади — свыше 200 тысяч кварратных метров, у неё есть собственный выход на пляж, лазурный бассейн, огромная ванна с панорамными окнами, выходящими на бассейн, и свой сад.

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