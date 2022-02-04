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Автор Елена Былкина

Стилист раскритиковал внешний вид жены Якубовича: "Дело даже не в леопарде"

Шоу-бизнес

Супруга Леонида Якубовича редко появляется на публике. Отвыкшая от светских приёмов женщина попала впросак с выбором наряда, считает стилист.

Леонид Якубович с супругой
Леонид Якубович с супругой. Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" пришёл с женой Мариной Видовой на юбилейный вечер Льва Лещенко. Внешний вид женщины удивил публику, привыкшую видеть лощённых жён знаменитостей при полном параде. 50-летняя Марина Видова внешне ничем не отличается от среднестатистической жительницы России в своей возрастной категории.

Любителей гламура покоробил внешний вид супруги состоятельного телеведущего. Женщина, судя по всему, не желает делать процедуры с ботоксом, предпочитая выглядеть естественно.

Стилист Александра Новикова обратила внимание на то, как одета женщина. Видова, которая обладает хорошими внешними данными, нарядилась в кофточку в леопардовым принтом с полупрозрачными капроновыми рукавами. Короткие светлые волосы жены шоумена без затей зачёсаны в бок.

"Дело даже не в "леопарде", а именно в неактуальности самой вещи, которую надела Марина. И прическу можно было сделать аккуратной", — цитирует слова стилиста портал BLITZ+.

Новикова отметила, что Марина Видова могла бы выглядеть гораздо эффектнее.

"Жена знаменитости, конечно, может выглядеть так, как ей хочется. Но, учитывая социальное положение Якубовича и возможное попадание в объективы, супруга должна, считаю, выглядеть более ухоженно", — считает специалист.

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Автор: Елена Былкина
Темы лев лещенко леонид якубович
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Стилист раскритиковал внешний вид жены Якубовича: "Дело даже не в леопарде"
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