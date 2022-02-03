Леонид Якубович впервые вывел в свет свою скрытную супругу

Леонид Якубович всегда скрывал от публики жену, которая моложе его на 18 лет. На юбилее Льва Лещенко супруги появились вместе. Любопытные не упустили редкую возможность увидеть таинственную супругу телеведущего.

Леонид Якубович трижды состоял в браке. Сейчас он живёт со своей третьей женой Мариной Видовой, которая двадцать лет назад родила ему дочь Варвару.

Множились слухи, что супруги расстались, однако совместное появление ведущего "Поля чудес" на публичном мероприятии развеяло эти домыслы.

Леонид Якубович часто давал интервью, рассказывая о личной жизни. Марина Видова предпочитает жить в тени знаменитого мужа. Скромная женщина не любит публичности, однако на концерте Льва Лещенко женщина сопровождала супруга. Видова приковала к себе взгляды публики, так как всем было интересно знать, как выглядит жена шоумена.

Вместе супруги сидели в зрительном зале на VIP-местах, наслаждаясь выступлением мэтра отечественной эстрады и его коллег. Жена телеведущего выбрала наряд с леопардовым принтом. Светлые короткие волосы женщина скромно зачесала назад. Видова выглядит максимально естественно, на её лице нет следов новомодных косметических процедур.

Познакомились супруги во время круиза по Средиземному морю. Разница в возрасте не помешала ведущему и его избраннице создать крепкую семью.

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