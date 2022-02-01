Дима Билан показал свои фото времён "мальчика из Нальчика"

Дима Билан рассказал, кто помог ему сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Выяснилось, что его музой и покровительницей была красивая молодая особа.

Дима Билан с подругой юности Аллой

Билан поздравил с Днём рождения некую Аллочку. Свой пост победитель "Евровидения" сопроводил снимками из прошлого. Тогда юного исполнителя называли мальчиком из Нальчика.

Певец признал, что именно эта Алла помогла ему начать своё стремительное движение к успеху. С фото на нас смотрит очаровательная девушка, с которой у Билана связаны яркие воспоминания юности.

"Помнишь как мы неоднократно сбегали в клуб "16 тонн" в нулевые и в миллениум, оставляя трубку телефона снятой (типа занято). А как мы смотрели первый клип "Осень", который вы сняли в самом начале моего движения на большие экраны и муз. Каналы ! И в момент премьеры на #MTV горела останкинская башня! Как я с Вами первый раз в жизни увидел финский залив", — перечисляет Билан моменты прошлого.

Певец благодарит свои покровителей за то, что они поверили "мальчику из Нальчика", школьнику из 10-го "а".

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