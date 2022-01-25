Ушёл из жизни автор песен Михаила Боярского и Эдиты Пьехи

Писатель и поэт Юрий Поройков, который сочинял песни для звёзд отечественной эстрады, умер на 87-м году жизни.

Как сообщает Пятый канал, Поройков умер у себя в столичной квартире. Причина смерти пока не объявлена.

Юрий Поройков занимал должность первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС. За выдающуюся деятельность его наградили орденом "Знак почёта". У него также имеет звание заслуженный работник культуры РСФСР.

Публика знает Поройкова как автора таких хитов, как "Помолчим" Эдиты Пьехи, "Воспоминания" Михаила Боярского и "Моя планета" Ларисы Долиной и многих других.

Песни на стихи таланливого поэта были собраны в музыкальном альбоме 1986 года "Заповедная страна". Композиции распространялись на виниловых пластинках. Музыку к его авторским стихам писали ленинградскиt композиторs Евгениеq Ростовскиq и Александр Третьяков.

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