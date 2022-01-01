Ушла из жизни режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай

Одна из создательниц популярных российских мультфильмов Галина Воропай скончалась, не дожив месяц до своего 50-летнего юбилея.

Режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай ушла из жизни 29 декабря 2021 года. О смерти идеолога мультфильмов с философским подтекстом стало известно лишь 1 января 2022 года.

О трагическом известии сообщили на кафедре режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ в официальном аккаунте ВК.

"В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким. Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино. Вечная память", — гласит краткий некролог.

Причина смерти специалиста по мультипликации не уточняется.

Галина Воропай родилась в Ленинграде 24 февраля 1972 года. Прежде чем посвятить свою жизнь мультипликации, женщина долгие годы занималась педагогикой.

В 2002 году Галина Владимировна выучилась на художника-аниматора и стала создавать оригинальные мультфильмы. В числе проектов, над которыми работала Воропай: "Лунтик и его друзья" и "Барбоскины", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Смешарики. Новый сезон", "Иван Царевич и Серый Волк 2", "Три Богатыря. Ход Конем" и другие.

В 2020 году скончался создатель и художественный руководитель проекта "Смешарики" 72-летний Анатолий Прохоров.

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