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Автор Кристина Важенина

Галина Воропай: "Мы рисуем новый мир"

Культура

Все от мала до велика любят мультики. В советские времена детвора и взрослые не отрываясь смотрели "Ну, погоди!", сегодня дети часами могут наблюдать за героями "Смешариков" и "Лунтика". О том, как делают мультфильмы и как стать аниматором, "Правде.Ру" рассказала Галина Воропай, режиссер анимационного кино, доцент кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ, член Союза кинематографистов России.

Галина Воропай: "Мы рисуем новый мир"

— Как ты пришла в анимацию, расскажи…

— Я пришла в анимацию уже взрослым человеком, и именно накопленный жизненный опыт, полагаю, так успешно и динамично провел меня по всей карьерной лестнице от аниматора до режиссера.

— Мультики это увлечение детства?

— Нет, конечно, хотя обычно все аниматоры немного фрики. Мы все немножко с сумасшедшинкой, немножко из детства. Мультики это сохранение свежего взгляда, непредвзятого отношения и способности удивляться самым привычным вещам.

— Какие сейчас основные направления в анимации? Существуют ли такие?

— В мультипликации есть технологии, виды, стили и тенденции, все это разные понятия. Есть классическая анимация, из тенденций, пожалуй, моден, реализм…. популярен стимпанк. Например, небезызвестный взорвавший анимационный мир проект "Киберслав", обращение к национальным корням и переложение их в современных реалиях. Тенденции к совмещению анимационных техник.

К примеру, объемной анимации и рисованной, освоению новых компьютерных технологий и способов замаскировать эти технологии под классическую анимацию. Не так давно был повальный период увлечения 3D, и казалось, что все остальные технологии "сбросят с корабля истории", но культура сделала новый виток по спирали, и вот — рисованная анимация снова на гребне волны.

— Что ты предпочитаешь смотреть сама?

— Я смотрю столько мультипликата по роду своих занятий, что для отдыха предпочитаю детективные сериалы.

— Ты принимала участие в создании "Смешариков", всех частей "Трех Богатырей" и т.д., как ты относишься к этим проектам?

— Ну, не во всех частях "Богатырской саги" я участвовала, нельзя объять необъятное. Мне интересны разные проекты, я работала также:

  • над фильмами "Иван Царевич и Серый волк" и "Урфин Джюс";
  • с сериальной продукцией студии "Мельница" "Лунтик", "Ура, Барбоскины";
  • с проектами студии компьютерной анимации "Петербург" "Малышарики", "Тима и Тома", "Монсики".

Все эти проекты разные, и каждый по-своему интересен.

А если совсем просто и не лукавя, я работаю над теми проектами, которые мне нравятся, я всегда влюбляюсь в персонажей, начинаю с ними жить, чувствовать их как семью. И на это уходит очень много времени, а мы все не вечные. И именно поэтому я не возьмусь за проект, к которому у меня не лежит душа, это было бы мучением, а это не для меня, я хочу радоваться и радовать зрителей.

— Что было самое трудное при рисовании этих мультфильмов?

— Оживляют персонажей в мультфильме художники-аниматоры. Так что мультфильмы я как режиссер не рисую, я визуализирую — рассказываю историю в картинках, создаю историю сначала на бумаге, это раскадровка, а затем черновой макет фильма с условным движением, речью, музыкой — это история в движущихся картинках со звуком. Совсем как мультфильм, только очень лимитированный. Самое сложное в работе над фильмом сохранять концепт-задачу сериала, чтобы не дать фантазии растечься "мыслью по древу" и укладываться в заданные сроки.

— Раскрой секрет, пожалуйста, "Смешарики" это все же мультики для взрослых или для детей?

— Это вневременной, вневозрастной культурный проект. Вот уже двадцать лет он занимает сердца и умы зрителей. Язык не поворачивается назвать его детским, но именно в изначальной ориентировке на детскую аудиторию его особенность и необычная привлекательность. Говорить о серьезном и сложном простым языком, через детей воспитывать взрослых. Основное обаяние "Смешариков" кроется именно в этом.

— Ходили слухи, что иностранные прокатчики тоже заказывают "Смешариков"… есть какая-то разница между картиной для России и картиной для другой страны? Если есть, то какая?

— Не только "Смешарики" выходят на международный рынок, практически все крупные сериалы реализуются и приобретают международный формат. Но именно "Смешарики" из-за своей многозначности не могли встроиться в мировой рынок с его жесткими возрастными категориями. А то, что касается многочисленных российских сериалов, успешно завоевавших устойчивые позиции на мировом рынке, конечно, есть особенности подстройки контента под национальный колорит и предпочтения.

Например, отдельные серии сериала "Тима и Тома" испытывают сложности в реализации в восточных странах из-за героев — трех поросят. В США очень осторожно отнесутся к контенту, где используются национальные образы и шаблоны поведения коренного населения — индейцев. Для нас нормально, когда персонажи играют в индейцев. Это не режет глаз. Для них наоборот.

— Над чем ты работаешь сейчас?

— Я тружусь над "Монсиками" и продолжаю работать над "Смешариками", с нетерпением жду запуска новых сериалов. Не терплю однообразия, новый сериал — это всегда новый вызов. С удовольствием пробую себя на разных проектах.

— Ты — преподаватель с большим стажем. Что сейчас хотят рисовать студенты?

— Студенты хотят потрясти мир своей самобытностью и откровением в мультипликате. Ребята хотят говорить о себе, о месте нового поколения в этом мире, они остро реагируют на все социальные события, перерабатывают и подают под особенным соусом своего личного восприятия. Ведь каждый из них личность, а насколько большая — покажет время.

— Что самое трудное в работе преподавателя анимации?

— Честно? Заполнение многочисленной документации. Я осознаю необходимость этих отчетов, но они отнимают слишком много времени, лучше лишний час пообщаться со студентами или нарисовать пару листов раскадровки, но только не это!

— Какими должны быть мультфильмы будущего, на твой взгляд?

— Веселыми. Радостными. Такими, какими и были до этого. Мультфильм должен дать возможность человеку смеяться, иногда даже сквозь слезы, но смеяться! Хороший смех очищает душу и сердце.

 

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы мультик анимация галина воропай
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