Лера Кудрявцева пожаловалась, что не смогла отдохнуть в отпуске

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась своим поклонникам, что не смогла забыть про работу даже во время отпуска в Дубае. Она призналась, что до поездки только и мечтала о том, чтобы оказаться у теплого моря, в тишине и покое, и релаксировать. Но в реальности даже красота курорта не смогла отвлечь звезду от мыслей о работе.



В результате, по словам Кудрявцевой, от такого отдыха она устала ещё больше, чем в обычные загруженные работой дни.

«Сидишь и думаешь с чего начать разгребать все накопившееся дела. Вроде 10 дней на отдыхе, но приезжаешь и как будто не отдохнула», — пожаловалась Кудрявцева.

Знаменитость призналась в своём Instagram, что она мечтает отключиться от проблем, забраться в постель под одеяло, взять хорошую книгу и наслаждаться чтением, сопровождая этот процесс поеданием вкусностей, хотя у неё уже и так три лишних килограмма.

«Жизнь — боль, но, слава богу, что она есть», — философски резюмировала телеведущая.

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