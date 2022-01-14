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Автор Елена Былкина

Вдова Андрея Мягкова скончалась через девять месяцев после смерти мужа

Шоу-бизнес

Андрея Мягкова не стало 18 февраля 2021 года. Его супруга Анастасия Вознесенская не прожила и года без любимого мужа.

Вдова Андрея Мягкова скончалась через девять месяцев после смерти мужа

Анастасия Вознесенская умерла на 79 году жизни. На момент смерти Андрею Мягкову было 82 года, он умер от болезни сердца. Бездетные супруги были очень привязаны друг к другу.

"Анастасия Вознесенская… Всего-то 78… Сумела прожить без любимого Андрея Мягкова лишь десять месяцев и три недели. Лучшие роли сыграла в театре, у Ефремова во МХАТе, а запомнилась прежде всего по "Майору Вихрю" и почему-то по "Гаражу" Рязанова", — цитирует сообщение "Экспресс газета".

В фильме "Гараж" Эльдара Рязанова Вознесенская сыграла беспринципного директора рынка Аллу Кушакову.

Андрей Мягков очень трепетно относился к супруге, которую поразил инсульт. Он забросил работу, чтобы ухаживать за больной женой. После кончины артиста пожилой женщине собирали средства через фонд "Артист", который помогает ветеранам театра.

Наследников у актёрской четы нет. Артисты признавались, что главная причина их бездетности — работа, которой они посвятили всю свою жизнь.

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Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская (интервью)
Автор: Елена Былкина
Темы андрей мягков эльдар рязанов анастасия вознесенская
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