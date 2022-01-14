Вдова Андрея Мягкова скончалась через девять месяцев после смерти мужа

Андрея Мягкова не стало 18 февраля 2021 года. Его супруга Анастасия Вознесенская не прожила и года без любимого мужа.

Анастасия Вознесенская умерла на 79 году жизни. На момент смерти Андрею Мягкову было 82 года, он умер от болезни сердца. Бездетные супруги были очень привязаны друг к другу.

"Анастасия Вознесенская… Всего-то 78… Сумела прожить без любимого Андрея Мягкова лишь десять месяцев и три недели. Лучшие роли сыграла в театре, у Ефремова во МХАТе, а запомнилась прежде всего по "Майору Вихрю" и почему-то по "Гаражу" Рязанова", — цитирует сообщение "Экспресс газета".

В фильме "Гараж" Эльдара Рязанова Вознесенская сыграла беспринципного директора рынка Аллу Кушакову.

Андрей Мягков очень трепетно относился к супруге, которую поразил инсульт. Он забросил работу, чтобы ухаживать за больной женой. После кончины артиста пожилой женщине собирали средства через фонд "Артист", который помогает ветеранам театра.

Наследников у актёрской четы нет. Артисты признавались, что главная причина их бездетности — работа, которой они посвятили всю свою жизнь.

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