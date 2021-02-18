Скончался артист Андрей Мягков

Звезда таких культовый картин советского кино, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром"! и "Служебный роман" скончался на 83-м году жизни.

О смерти любимого народом артиста звезды сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

"Андрей Васильевич умер", — сообщили скорбное известие в пресс-службе театре, где уточнили, что дата и время прощания будут известны позднее.

Популярность к артисту пришла после того, как героем своих фильмов Мягкова сделал Эльдар Рязанов. Мягкий и нерешительный интеллигент полюбился отечественному зрителю после ролей в таких знаковых картинах, как "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Жестокий романс", "Гараж" и других.

Информация о причинах смерти народного артиста РСФСР уточняется.