Звезда таких культовый картин советского кино, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром"! и "Служебный роман" скончался на 83-м году жизни.
О смерти любимого народом артиста звезды сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.
"Андрей Васильевич умер", — сообщили скорбное известие в пресс-службе театре, где уточнили, что дата и время прощания будут известны позднее.
Популярность к артисту пришла после того, как героем своих фильмов Мягкова сделал Эльдар Рязанов. Мягкий и нерешительный интеллигент полюбился отечественному зрителю после ролей в таких знаковых картинах, как "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Жестокий романс", "Гараж" и других.
Информация о причинах смерти народного артиста РСФСР уточняется.
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