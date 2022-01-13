Пётр Красилов объяснил отсутствие ролей в кино лишним весом

Актёр Пётр Красилов считает, что его не зовут сниматься из-за того, что он сегодня выглядит не так, как несколько лет назад. По его мнению, в недостаточной востребованности виноват его лишний вес. Об этом артист рассказал на передаче "Мой герой".

"То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать. Просто когда-то давным-давно, лет пять назад я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком", — оправдался Красилов.

При этом артист уверяет, что ему не страшно полностью сменить амплуа. Хотя он полагает, что зрители запомнили и полюбили его стройным молодым человеком, и им было бы сложно принять его в нынешнем, изменившемся виде. Красилов уверен, что зрители просто не представляют, что он может выглядеть иначе, не так, как в "Бедной Насте" или сериале "Не родись красивой".

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