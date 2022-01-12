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Автор Елена Былкина

Особняк Градского в Подмосковье не достанется родственникам

Шоу-бизнес

Наследники покойного Александра Градского останутся без особняка, который музыкант построил в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

Особняк Градского в Подмосковье не достанется родственникам

Загородный дом Градского не входит в список имущества, подлежащих разделу между родственниками маэстро. Выяснилось, что особняк уже записан на молодую вдову певца Марину Коташенко, поэтому старшие дети не смогут претендовать на это имущество.

Загородный дом площадью 1172,6 квадратных метров расположен на земельном участке в 30 соток в престижном коттеджном поселке Новоглаголево в Москововской области. Стоимость недвижимость оценивается примерно в 125 млн рублей.

Как сообщает ФАН, жители населённого пункта называют особняк Градского дворцом. Такое именование оправдано, так как дом отделан лепниной и мрамором. Внутри особняка оборудованы кинотеатр и бассейн.

Ходят слухи, что Никита Михалков, придя в гости к Градскогому, пошутил, что в случае каких-либо радикальных преобразований в стране ревизии начнут именно с домовладения музыканта.

"Я опасался: начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!" — приписывают данные слова режиссёру.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря автора композиции "Как молоды мы были" похоронили на Ваганьковском кладбище.

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Кому достанется шикарное наследство Александра Градского?
Автор: Елена Былкина
Темы наро-фоминск
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