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Автор Светлана Нерадовская

Родные Градского вынуждены выплачивать многотысячные долги

Шоу-бизнес

Скончавшийся в конце ноября 2021 года певец и наставник шоу "Голос" Александр Градский оставил своим близким огромные долги, которые они ещё до сих пор полностью не погасили.

Родные Градского вынуждены выплачивать многотысячные долги

Как стало известно "Комсомольской правде", о том, что у Градского есть долг, стало известно уже после того, как он ушёл из жизни. Размер задолженности композитора превысил полмиллиона рублей.

"Спустя месяц погашены почти 100 тысяч. На сегодняшний день семье Градского осталось выплатить еще 431 тысячу рублей", — сообщает издание.

Журналисты выяснили, что основная часть задолженности образовалась за оставшиеся у композитора квартиры в Москве. Помимо этого, 70 тысяч рублей "набежали" за счёт непогашенного вовремя транспортного и земельного налога.

Долги должны были быть погашены в срок до 1 декабря, но из-за ухудшения самочувствия Градский не смог этим заниматься. Поэтому теперь задолженность композитора перешла к его наследникам, которые отныне отвечают за её выплату.

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В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист РФ Александр Градский.
Автор: Светлана Нерадовская
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