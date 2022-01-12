Канье Уэст намекнул на личную встречу с Владимиром Путиным

Рэпер Канье Уэст намерен посетить Москву, чтобы провести воскресную службу и встретиться с Владимиром Путиным.

Как сообщает издание Billboard, представитель рэпера отметил, что Канье Уэст намерен проводить в России много времени.

Канье заявлял о схожести с Владимиром Путиным. Объединяет артиста с президентом РФ, по его собственному мнению, то, что они сильно воздействуют на людей.

Представитель певца рассказал, что в столице РФ Уэст планирует провести воскресную службу. Целью визита рэпера в Россию является заключение договора с бизнесменами и работа с музыкантами.

"Я осознал, что я, как Путин, когда понял, что культура — это нефть. А я король культуры в последние 20 лет", — говорил музыкант осенью прошлого года.

Канье Уэст расcтался с моделью Ким Кардашьян в 2021 году. Серьёзный конфликт разразился между знаменитостями в 2018 году, а "точка невозврата" была пройдена супругами два года спустя. Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Их шестилетний брак, в котором родилось четверо детей, был расторгнут.

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