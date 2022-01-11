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Автор Светлана Нерадовская

Канделаки готова научить женщин уверенности в себе за 60 тысяч рублей

Шоу-бизнес

Замглавы холдинга "Газпром-медиа" и телеведущая Тина Канделаки подготовила со своей командой марафон для женщин, который носит название "Уверенная ты".

Канделаки готова научить женщин уверенности в себе за 60 тысяч рублей

Из названия ясно, что главная цель курса Канделаки — научить женщин уверенности и заботе о себе.

Марафон для прекрасной половины человечества доступен в базовом варианте за 10990 рублей, в то время как стоимость его VIP-варианта возрастает до 59990 рублей, как сообщает Rambler. В дорогой версии своего курса Канделаки обещает участницам "чат поддержки и мотивации, два онлайн-девичника от self-made women и экспертов", а также участие в съемках урока с Тиной Канделаки и групповые созвоны с куратором", которые будут им доступны помимо основных и бонусных уроков, которые есть в основном курсе.

"Я создала метод, который помогает мне ежедневно работать по строгому расписанию, при этом не выгорать, чувствовать себя прекрасно и выглядеть даже лучше, чем в 25! Уверена, мой метод поможет и вам пройти самую настоящую трансформацию", — подчеркнула телеведущая.

Канделаки отметила, что её авторский курс поможет женщинам полностью поменять свою жизнь и стать намного успешнее.

"Женщины сформируют собственное понимание, что такое "любовь к себе", познакомятся с принципами питания и ухода за собой от Тины Канделаки, научатся принимать собственный возраст и свои сильные стороны", — пообещала создательница курса.

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Мотивация от Тины Канделаки | Лайфхаки и секреты успеха
Автор: Светлана Нерадовская
Темы тина канделаки
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