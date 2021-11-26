Ведущая Тина Канделаки рассказала, как ей удаётся сохранять идеальную фигуру и не поправляться.
Звезда периодически делится на своих страницах в соцсетях секретами правильного питания и тренировок. Она рассказала, как остаться стройной и не набрать лишние килограммы до лета.
"Если вы украсите даже простую гречку, в мозг поступит дополнительный гормон удовольствия", — ответила ведущая, когда у неё спросили, как она может всё время питаться цветами.
По её мнению, цветы в данном случае — это не еда, а эстетическое удовольствие, которое делает любую еду приятнее.
Канделаки рассказала, что её дневной рацион составляет 1200-1300 калорий. При этом она подчеркнула, что для каждого человека эта цифра должна быть своей, в зависимости от образа жизни и телосложения.
Ведущая посоветовала всем полностью отказаться от белого сахара для сохранения здоровья и красоты, заменив его на натуральный аналог — фрукты, ягоды, тёмный шоколад.
По словам звезды, основу меню должен составлять белок, а от дрожжевого хлеба тоже лучше отказаться.
Готовит полезную еду для Канделаки её личный помощник, а индивидуальное меню составляет нутрициолог.
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