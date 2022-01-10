Внучка Иосифа Кобзона Идель Раппопорт организовала сказочное свадебное торжество в Испании.
Наследница народного артиста СССР родилась в 1999 году в Лондоне. Девушка проживает в Австралии, а свою свадьбу решила сыграть в солнечной Испании. Торжество провели в испанском городе Марбелье, где у семьи есть дорогостоящая недвижимость.
22-летняя Идель разместила в своём Instagram-аккаунте несколько снимков со свадебного праздника. Статная девушка с большими глазами запечатлена в красивом свадебном платье с открытой спиной. О личности избранника внучки Кобзона пока не сообщается. Молодожёны на фото выглядят счастливыми и слегка смущёнными.
Идель — старшая дочь Натальи Раппопорт-Кобзон и её супруга-миллионера Юрия Раппопорта. Девушка учится в престижном Институте Холмс в Кэрнсе. Наследница Кобзона хочет стать дизайнером.
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