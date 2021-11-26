Вдова Кобзона Нелли появилась на публике в облегающем наряде

Вдову Иосифа Кобзона Нелли заподозрили в том, что она знает рецепт эликсира молодости. 70-летняя женщина молодеет день ото дня, поражая поклонников.

Нелли Кобзон с подругами

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли посетила премьеру фильма Петра Буслова "Бумеранг". Элегантная женщина поразила всех своей красивой фигурой и невероятной моложавостью.

Снимок с вдовой знаменитого певца разместила в своём Instagram-аккаунте жена Валентина Юдашкина Марина. Женщины словно сговорились, так как вышли на публику в похожих чёрных нарядах, состоящих из чёрных брюк и чёрного верха.

Нелли отдала предпочтение облегающим брюкам-дудочкам, которые подчеркнули красивые бёдра звезды. Изящная блондинка поразила всех и свежестью своего лица. Кобзон справедливо нарекли женщиной без возраста.

"Совсем девочка! Как хороша! Стройная такая!"; "На Вас всегда приятно смотреть и учиться стильно одеваться без какой-то вычурности"; "Ах, эти обворожительные блондинки!";

Нинель Кобзон — третья жена маститого артиста. Иосиф Кобзон ранее состоял в браке с певицей Вероникой Кругловой и народной артисткой СССР Людмилой Гурченко.

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