Прохор Шаляпин не может смириться со смертью жены-миллионерши

Российский исполнитель Прохор Шаляпин признался, что продолжает грустить из-за смерти своей супруги, канадской миллионерши Татьяны Дэвис, которая скончалась в июле 2021 года из-за коронавируса.

Шаляпин выложил на свою странице в Instagram грустный пост, посвящённый ушедшей из жизни жене.

"Меня радует щебет птиц, легкий ветер и гул машин, запах выпечки, смех людей, вкус вина и чуть острый сыр. Тебя нет, тебя нет нигде! Ни в винтажном ряду картин, ни в кино, ни в обрывках фраз — ты ушла, подарив мне мир", — написал артист.

На фото, которое сопровождает эти слова, улыбающийся Шаляпин запечатлён на фоне тропической зелени.

Поклонники посочувствовали певцу, посоветовав ему отвлечься от своего горя и беречь себя, а также "работать и радоваться жизни за двоих".

"Вид на фото никак не соответствует крику души, воплощённому в слова", — отметил один из подписчиков. "Надеюсь, очередная уже на примете. Народ ждёт новостей", — саркастически написал другой пользователь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.