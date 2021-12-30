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Дмитрий Певцов рассказал об ошибке ЗАГСа: "Семья певчих дроздов"

Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поведал забавный случай о своём бракосочетании с Ольгой Дроздовой.

Дмитрий Певцов рассказал об ошибке ЗАГСа: "Семья певчих дроздов"

Артист Дмитрий Певцов похвастался своим проверенным временем браком. Звёздная пара празднует сегодня 27-летие со дня создания семьи.

Звезда театра и кино поделился историей, которая произошла с ним и Ольгой Дроздовой в Мещанском ЗАГСе г. Москвы.

"Был зарегистрирован брак Певцова Д. А. с… (внимание) ДроздовЫМ О. Б.!!! Ошибку заметили только на выходе из ЗАГСа. Исправили, конечно….", — написал Дмитрий в своём Telegram-канале.

Певцов отметил, что ведёт семейное летоисчисление со дня знакомства с Ольгой Дроздовой, которое состоялось в 1991 году. Артист считает, что их союзу уже 32 года.

"Семья певчих дроздов поздравляет всех с наступающими праздниками. С новым 2022 годом и, самое главное, с Рождеством Христовым! С тем самым Рождеством, со дня которого и идет летоисчисление всего нашего человечества. Добра! Радости! Любви! Терпения! Здоровья! Божией помощи в добрых делах", — обратился к подписчиками Певцов.

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Вечерний Ургант. В гостях у Ивана - Дмитрий Певцов.(11.04.2016)
Автор: Елена Былкина
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