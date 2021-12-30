Муж Макеевой заявил, что она спасла его после оплаты долгов по алиментам

Мужу актрисы Анастасии Макеевой Роману Малькову тяжело далась оплата долгов по алиментам за 3,5 месяца. По всей видимости, этот процесс измотал строителя и бизнесмена, к тому же его усугубило отравление, поэтому его супруге после оплаты задолженности на содержание детей от предыдущего брака пришлось "спасать" своего возлюбленного.

Роман Мальков опубликовал в своём Instagram фото с женой, поблагодарив её за то, что она "спасла его".

"Спасибо тебе, за то, что ты есть… Сегодня ночью ты меня просто спасла… Люблю тебя, мой спасатель. Не спала, ухаживала за мной", — заявил Мальков.

Расчувствовавшаяся Макеева не стала отмалчиваться и пообещала супругу всегда быть рядом.

Пользователей умилили взаимные признания супругов в Instagram. Они отметили, что лечение любовью — самое эффективное.

Анастасия Макеева — вторая жена Романа Малькова, к которой он ушёл, ещё будучи в браке со своей первой супругой Светланой. Теперь Мальков обязан выплачивать бывшей супруге алименты на содержание четырёх детей.

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