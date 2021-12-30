Мужу актрисы Анастасии Макеевой Роману Малькову тяжело далась оплата долгов по алиментам за 3,5 месяца. По всей видимости, этот процесс измотал строителя и бизнесмена, к тому же его усугубило отравление, поэтому его супруге после оплаты задолженности на содержание детей от предыдущего брака пришлось "спасать" своего возлюбленного.
Роман Мальков опубликовал в своём Instagram фото с женой, поблагодарив её за то, что она "спасла его".
"Спасибо тебе, за то, что ты есть… Сегодня ночью ты меня просто спасла… Люблю тебя, мой спасатель. Не спала, ухаживала за мной", — заявил Мальков.
Расчувствовавшаяся Макеева не стала отмалчиваться и пообещала супругу всегда быть рядом.
Пользователей умилили взаимные признания супругов в Instagram. Они отметили, что лечение любовью — самое эффективное.
Анастасия Макеева — вторая жена Романа Малькова, к которой он ушёл, ещё будучи в браке со своей первой супругой Светланой. Теперь Мальков обязан выплачивать бывшей супруге алименты на содержание четырёх детей.
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