Макеева снова отправилась с супругом-строителем в ЗАГС

Анастасия Макеева настолько потеряла голову от любви, что решилась на смелый шаг. Супруги снова оказались в стенах ЗАГСа.

Фолловеры заволновались, когда узнали, что Анастасия Макеева и Роман Мальков снова отправились в ЗАГС. Стали высказываться предположения о том, что новоиспечённые супруги не выдержали всех испытаний и решили расторгнуть брачный союз.

Версия эта оказалась не верна. Выяснилось, что Макеева сменила свою фамилию на Малькову, точнее она сделала её двойной. Звезда театра и кино только в четвёртом браке решилась взять фамилию мужа.

Макеева несколько месяцев обдумывала решение укрепить свой союз с возлюбленным сменой фамилии. Отвлекала её от важного шага бывшая жена супруга Светлана Малькова, которая ходила на ток-шоу и обвиняла разлучницу во всех своих бедах.

Когда страсти поутихли, актриса поспешила осуществить задуманное.

"Поздравьте меня, я теперь Малькова-Макеева Анастасия Васильевна! Никогда в жизни не меняла фамилию, и вот, обдуманное решение, чтобы войти в родовую программу своего мужа, я сделала это. Я на сцене останусь Макеевой, но по родовой программе я вошла в полное слияние со своим мужем", — объяснилась поклонникам знаменитость в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики одобрили решение артистки.

"Надо было полностью брать!" "Какое счастье, что не развелись…" "Умничка! Вот это любовь! Очень о многом этот поступок говорит", — писали под постом звезды интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.