Бывшая жена о свадьбе Павла Мамаева: "Грустно всё это"

Бывшая жена Павла Мамаева Алана оценила кольцо с бриллиантом, которое футболист подарил своей новой избраннице. Женщина напомнила, как спортсмен экономит на алиментах.

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева не смогла пройти мимо известия о скорой свадьбе экс-супруга. Мамаев берёт в жёны бывшую подругу Аланы 36-летнюю Надежду Санько.

Надежда похвасталась помолвкой и показала шикарное кольцо с бриллиантом в 3,32 карата от бренда Graff. Футболист сделал предложение руки и сердца женщине во время совместно отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.

Такой контент уязвил бывшую жену полузащитника "Химок" Алану.

"Мда. Что я еще могу сказать в этой ситуации. Грустно всё это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов и судиться за алименты. И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещё он наложил арест на мои машины", — пожаловалась женщина в своём Instagram-аккаунте.

Экс-супруга уверена, что счастья новая возлюбленная Павла не увидит, так как он обязательно начнёт ей изменять.

Множатся слухи о том, что Надежда Санько беременна от футболиста. Данные предположения делает сама Алана. Она убеждена, что её квартира с детской комнатой нужна экс-мужу, чтобы поселиться там с новой женой.

Бывшая жена спортсмена воспитывает дочь Алису от Мамаева и сына Алекса от первого брака. К детям, по словам, модели, Павел охладел, как только у них испортились отношения. Раскол в семье произошёл из-за того, что Алана обвинила знаменитого мужа в изменах.

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