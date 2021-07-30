Мамаева пожаловалась на скупость экс-супруга футболиста

Бывшая жена Павла Мамаева Алана надеялась на порядочность отца своего ребёнка, однако, как уверяет женщина, от своих солидных доходов спортсмен выделяет на воспитание родного наследника сущие крохи.

Алана Мамаева разместила в Instagram скрин из мобильного банка и объяснила, что экс-супруг переводит 30 тысяч рублей раз в 10 дней, отмечая, что это деньги на продукты детям. Дополнила сообщение женщина скриншотом, в котором говорится, что доход футболиста составляет 1,4 млн евро.

"Исправно платит алименты раз в 10 дней. Это прогресс, Паша! А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл, и да, Паша, машина, на которой я возила детей, без резины и страховки!", — негодует модель.

Возмуженная мать решила ударить по бывшему-супругу сатирой. Она опубликовала в сторис коллажи, высмеивающие скупость футболиста. На одной из них герой с прифотошопленной головой спортсмена объясняет: "Жена бывшая, значит и дети бывшие. Я, может, только жить начинаю".

Алана обратилась за помощью к юристу Екатерине Гордон.

"Мы планировали сделать всё мирным путём. Мы уже развелись, я не подавала иски на алименты и раздел имущества, я просто поверила Павлу на слово. Он обещал определённые условия детям и мне в том числе, но он не сдержал ни одного своего обещания", — сказала Мамаева в своём видеообращении.

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