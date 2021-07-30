Бывшая жена Павла Мамаева Алана надеялась на порядочность отца своего ребёнка, однако, как уверяет женщина, от своих солидных доходов спортсмен выделяет на воспитание родного наследника сущие крохи.
Алана Мамаева разместила в Instagram скрин из мобильного банка и объяснила, что экс-супруг переводит 30 тысяч рублей раз в 10 дней, отмечая, что это деньги на продукты детям. Дополнила сообщение женщина скриншотом, в котором говорится, что доход футболиста составляет 1,4 млн евро.
"Исправно платит алименты раз в 10 дней. Это прогресс, Паша! А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл, и да, Паша, машина, на которой я возила детей, без резины и страховки!", — негодует модель.
Возмуженная мать решила ударить по бывшему-супругу сатирой. Она опубликовала в сторис коллажи, высмеивающие скупость футболиста. На одной из них герой с прифотошопленной головой спортсмена объясняет: "Жена бывшая, значит и дети бывшие. Я, может, только жить начинаю".
Алана обратилась за помощью к юристу Екатерине Гордон.
"Мы планировали сделать всё мирным путём. Мы уже развелись, я не подавала иски на алименты и раздел имущества, я просто поверила Павлу на слово. Он обещал определённые условия детям и мне в том числе, но он не сдержал ни одного своего обещания", — сказала Мамаева в своём видеообращении.
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