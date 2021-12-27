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В семье Юлии Началовой снова случилось несчастье

Шоу-бизнес

Мама Юлии Началовой рассказала о новых невосполнимых утратах в семье.

В семье Юлии Началовой снова случилось несчастье

В 2019 году не стало Юлии Началовой. Певица умерла в больнице через неделю после госпитализации.

Родители знаменитости не могут оправиться от потери. Дочку звезды забрали к себе бабушка и дедушка. Таисия Николаевна и Виктор Васильевич находят в себе силы для жизни, видя утешение в лице дорогой внучке Вере Алдониной. Беды, однако, не оставляют в семью Началовых.

Мама Юли Началовой рассказала, что смерти близких продолжаются.

""В этом году беда постучалась в наши двери дважды", — пожаловалась Таисия Николаевна… 2 сентября не стало моей младшей сестры Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек", — написала в своём микроблоге женщина.

Таисия Началова вспомнила, что в 2012 году Юлия спела трогательную песню "Say goodbye — Сказать прощай", посвятив её памяти своей бабушки и памяти любимых артистов. Мама певица отмечет, что сказать прощай дорогим людям быват невероятно сложно.

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Юлия Началова - Буду рядом
Автор: Елена Былкина
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