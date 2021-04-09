Выступление дочери покойной Началовой растрогало зрителей до слёз

14-летняя дочь покойной исполнительницы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, Вера, выиграла в конкурсе Grand Voice.

Вера Алдонина. Пою Мою Москву. Дочь Юлии Началовой. Стихи Юрия Левитанского о Москве

Своим выступлением девочка довела фанатов её знаменитой мамы и жюри вокального соревнования до слёз. Судейская команда отметила безусловный талант девочки.

Вера Алдонина получила право принять участие в фестивале "Золотое сечение", который состоится в Сочи в начале июня этого года.

Интернет-пользователи тоже не остались равнодушными к успеху девочки.

"Первое гран-при Верочки и первое золото. Вспоминается Юля. Ей 14 лет, и она выигрывает вокальный конкурс в США Big Apple-95"; "Пошла по стопам мамы! Сразу вспоминается Юля на "Утренней звезде"; "Умничка! Мама бы была рада твоему успеху, а ты радуй бабушку и дедушку — ты их счастье", — написали в Сети.