14-летняя дочь покойной исполнительницы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, Вера, выиграла в конкурсе Grand Voice.
Своим выступлением девочка довела фанатов её знаменитой мамы и жюри вокального соревнования до слёз. Судейская команда отметила безусловный талант девочки.
Вера Алдонина получила право принять участие в фестивале "Золотое сечение", который состоится в Сочи в начале июня этого года.
Интернет-пользователи тоже не остались равнодушными к успеху девочки.
"Первое гран-при Верочки и первое золото. Вспоминается Юля. Ей 14 лет, и она выигрывает вокальный конкурс в США Big Apple-95";
"Пошла по стопам мамы! Сразу вспоминается Юля на "Утренней звезде";
"Умничка! Мама бы была рада твоему успеху, а ты радуй бабушку и дедушку — ты их счастье", — написали в Сети.
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