Полина Гагарина похвасталась переездом в новый большой дом

Российская исполнительница Полина Гагарина рассказала о переезде в "дом мечты". Она уточнила, что теперь каждый из её двоих детей будут счастливым обладателем своей собственной комнаты.

Гагарина призналась, что новая комната для младшей дочери должна помочь ей уговорить девочку спать отдельно от неё.

"Мы переехали в дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спасть от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнём проворачивать сегодня операцию уговаривания", — поделилась своими планами артистка с поклонниками в Instagram, добавив, что новая "принцессина кроватка" тоже должна помочь ей уговорить дочь спасть без неё.

Певица поинтересовалась у поклонников, как их дети восприняли появление у них своей собственной комнаты, и до какого возраста им приходилось укладывать сыновей и дочерей.

Подписчики рассказали в ответ, что укладывают своих детей и в 5, и в 10, и в 12 лет, потому что это повод лишний раз побыть вместе, продемонстрировать свою нежность и посекретничать друг с другом.

Также пользователи поздравили Гагарину "с новым домом" и попросили больше не скрывать лицо младшей дочери.

Полина Гагарина разведена, она рассталась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым ровно год назад. В этом браке у певицы родилась дочь Мия. Также она воспитывает сына Андрея от отношений с актёром Петром Кисловым.

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