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Полина Гагарина похвасталась переездом в новый большой дом

Шоу-бизнес

Российская исполнительница Полина Гагарина рассказала о переезде в "дом мечты". Она уточнила, что теперь каждый из её двоих детей будут счастливым обладателем своей собственной комнаты.

Полина Гагарина похвасталась переездом в новый большой дом

Гагарина призналась, что новая комната для младшей дочери должна помочь ей уговорить девочку спать отдельно от неё.

"Мы переехали в дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спасть от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнём проворачивать сегодня операцию уговаривания", — поделилась своими планами артистка с поклонниками в Instagram, добавив, что новая "принцессина кроватка" тоже должна помочь ей уговорить дочь спасть без неё.

Певица поинтересовалась у поклонников, как их дети восприняли появление у них своей собственной комнаты, и до какого возраста им приходилось укладывать сыновей и дочерей.

Подписчики рассказали в ответ, что укладывают своих детей и в 5, и в 10, и в 12 лет, потому что это повод лишний раз побыть вместе, продемонстрировать свою нежность и посекретничать друг с другом.

Также пользователи поздравили Гагарину "с новым домом" и попросили больше не скрывать лицо младшей дочери.

Полина Гагарина разведена, она рассталась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым ровно год назад. В этом браке у певицы родилась дочь Мия. Также она воспитывает сына Андрея от отношений с актёром Петром Кисловым.

 

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Полина Гагарина ремонтирует свой "дом мечты".
Автор: Светлана Нерадовская
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