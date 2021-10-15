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Гагарина трогательно поздравила сына Андрея с днём рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Полина Гагарина адресовала наследнику строки, которые растрогали подписчиков певицы. Исполнительница хита "Спектакль окончен" вспомнила о том, какая погода стояла в день появления её первенца на свет.

Гагарина трогательно поздравила сына Андрея с днём рождения

"Сынок, с днём рождения! Когда ты родился 14 лет назад на Покров Пресвятой Богородицы, хлопьями шёл снег! Ты посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами и моя жизнь обрела самый Главный смысл, она наполнилась бесконечной любовью!" — пишет Полина в своём Instagram-аккаунте.

Одна из самых популярных звёзд отечественной эстрады признаётся, что сын, несмотря на свой юный возраст, мудрее её.

"Мы росли вместе, ты учил меня быть сильной, мудрой, ответственной! А теперь мы с тобой разговариваем, как лучшие друзья, делимся самым сокровенным и вместе ищем ответы на самые разные вопросы! Я до сих пор учусь у тебя! Твоя душа намного мудрей моей! Счастье и гордость, что ты у меня есть, сынок! Мама всегда рядом, будь здоров и шагай по жизни смело, ничего не бойся! Люблю бесконечно", — написал Гагарина

Подписчики подметили, что певица рядом с сыном выглядит как его младшая сестра.

"Андрюшка-золото! Мамаша — бриллиант!"

"Это, как про погоду "по ощущению 21". С днём Рождения!";

"Как трогательно! С днём рождения сына Вас", — писали в сети.

Андрей Кислов родился в 2007 году в браке с актёром Петром Кисловым. Дочери певицы Мие четыре года. Отец девочки — фотограф Дмитрий Исхаков.

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Полина Гагарина / Андрей Кислов — «Колыбельная». День России "Мы – вместе!", 12.06.2020
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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