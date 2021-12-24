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Ирина Салтыкова поделилась секретом вечной молодости

Шоу-бизнес

Звезда эстрады 90-х Ирина Салтыкова, недавно победившая рак, поделилась секретом своей неувядающей молодости, которую она сохраняет без какой бы то ни было помощи пластических хирургов и косметологов.

Экс-супруга фронтмена "Электроклуба" призналась, что вообще не употребляет алкоголь и не курит. Это, по её словам, и есть главный секрет молодости.

Впрочем, говорит Салтыкова, генетику со счетов совсем сбрасывать не стоит.

"Нет никаких особых тайн. Я ем, что хочу и сколько хочу. Правда, меру знаю. А ещё у меня отличный обмен веществ, так что располнеть не боюсь", — говорит Ирина, которая вообще-то по жизни весьма самокритична и уверена, что "нет предела совершенству".

"Всегда надо стремиться быть лучше и физически, и изнутри", — вот и весь секрет Ирины Салтыковой.

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Ирина Салтыкова — побои Салтыкова, психотравмы дочери, конфликт с Ветлицкой, секрет красоты в 55
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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