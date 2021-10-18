Певица Ирина Салтыкова рассказала, как столкнулась с онкологическим заболеванием.
Звезда фильма "Брат-2" Ирина Салтыкова объяснила, что о страшном недуге узнала случайно.
Когда певице было 30 лет, она гостила у знакомых в США. Приятели посоветовали ей сходить к врачу. Артистка сдала анализы в Америке и уехала в Россию. Позже ей позвонили с плохими известиями.
"У меня оказались плохие анализы. Поставили диагноз — рак шейки матки. Я как-то не поверила. Пошла в пять разных клиник. Сдала анализы. И все подтвердилось. Я никому не сказала из родственников. Мне пообещали сделать операцию, — рассказала исполнительница хита "Серые глаза" в программе "Звезды сошлись" на НТВ.
Салтыкова объяснила, что в молодости ко всему относилась проще, не осознавая серьёзности проблемы.
Певица призналась, что если бы ей рассказали о раке в 55 лет, то она не на шутку бы испугалась.
"Как-то проще все тогда воспринималось. Я была уверена, что операция пройдет успешно. Моей дочке было семь лет. Я никому не рассказывала об этом, — отметила звезда 90-х.
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