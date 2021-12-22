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Садальский раскритиковал концерт ко Дню ФСБ: "Ровная череда унылых голов"

Шоу-бизнес

Станислав Садальский остался недоволен концертом ко Дню работника органов безопасности. Мероприятие артист назвал "эстрадным хосписом".

Садальский раскритиковал концерт ко Дню ФСБ: "Ровная череда унылых голов"

Свой пост в Instagram Садальский озаглавил: "Клеймо шоу-бизнеса".

Концерт в часть сотрудников ФСБ артист охарактеризовал как бездарный.

"На увертюре великого Андрея Петрова из "Укрощения огня" можно было остановиться и дальше не смотреть. Чуть не заснул. Как потом не переключал, картинка не менялась. Такое впечатление, что зрительный зал зеркально отражал сцену — и там, и там ровная череда унылых голов", — поделился актёр своими впечатлениями с фолловерами.

"Перепевки" любимых песен Садальский оценил на троечку.

"Да что ж, чекисты — не люди? А поржать, а красивых девчонок на сцену? Где хоть одно новое лицо?" — обрушился с критикой заслуженный артист РСФСР.

Не понравились актёру и ведущие, которых он назвал "зажатыми".

"Неужели нет нормальных, живых? Ну, хотя бы Макса Галкина @maxgalkinru позвали, он бы воскресил этот лепрозорий, он смелый и с юмором", — вопрошает Садальский.

Звезда театра и кино ностальгически вспоминает, какие грандиозные раньше были концерты для военных и как их ждали зрители.

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Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации 21.12.2019
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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