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Юлию Пересильд разыскивают приставы из-за долгов

Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд, недавно побывавшая на МКС, числится в базе должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Юлию Пересильд разыскивают приставы из-за долгов

По информации Octagon.media, исполнительное производство по делу актрисы, ставшей частью первого космического киноэкипажа, было открыто в начале ноября.

Артистка с опытом работы космонавтом задолжала 60 480, 44 рубля Федеральной налоговой службе (ФНС). Налоговики передали дело судебным приставам ещё в октябре 2020 года. Весной 2021 года исполнительное производство собирались уже закрыть, однако осенью этого года у Пересильд снова образовалась задолженность по налогам.

С 5 по 17 октября Юлия Пересильд вместе с режиссёром Климом Шипенко  снимали фильм "Вызов" на МКС, повествующий о подвиге врача в космосе.

На актрису после полёта обрушились хейтеры. Пересильд упрекали в том, что её полёт на Международную космическую станцию очень дорого обошёлся казне. Агрессивные нападки довели артистку до слёз. 

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Автор: Елена Былкина
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