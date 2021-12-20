Бузова разрыдалась в эфире белорусского ТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов довёл до слёз телеведущую и певицу Ольгу Бузову в эфире телеканала "Беларусь-1" после выступления её подопечного Никиты Белько на программе "Х-Фактор".

Как пишет StarHit, 16-летний Никита Белько за свои выступления не смог получить никаких положительных отзывов представителя жюри Соседова. Сам критик твёрдо убеждён, что Белько не обладает музыкальными способностями.

Юный исполнитель попытался спорить с Соседовым, указав критику на несправедливое к себе отношение. Белько утверждает, что он сейчас находится на этом самом месте исключительно благодаря своему таланту, а не внешним данным. Соседов, в свою очередь, указал юному исполнителю на отсутствие уважения к членам жюри.

"Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что уж говорить про детей и родителей", — сделал ему замечание Соседов.

Бузова тоже не смогла промолчать, и попыталась защитить члена своей команды, назвав слова Соседова специально спланированной провокацией.

"Ты что, с ума сошла, подружка? Перестань! Оль, ты в своем уме?" — фамильярно ответил критик.

В итоге и Белько, и Бузова не смогли сдержать слёз от обиды, вызванной отношением Соседова.

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