Стал известен рекордный гонорар Верки Сердючки за новогоднее выступление в Дубае

Спрос на новогодние выступления с участием украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, в этом году высок как никогда. За свой выход в новогоднюю ночь музыкант получит гонорары, намного превышающие заработок его коллег по цеху.

Так, в главный праздник года, 31 декабря, у Данилко запланировано выступление в Дубае в одном из самых дорогих отелей Raffles The Palm, на фестивале Big Art Festival. О планах артиста стало известно изданию Teleprogramma.pro.

Новогодний ужин, на котором будет петь Верка Сердючка, обойдётся гостям отеля в две тысячи евро (примерно 167 тысяч рублей). Гонорар Андрея Данилко за выступление в Raffles The Palm тоже впечатляет — от 15 миллионов рублей за концерт. Правда, эти деньги получит не только сам исполнитель, но и его коллектив — выступающие с ним музыканты и танцоры.

Другая российская группа, которая также пример участие в концерте в Дубае — "Иванушки International" — получит за свой выход в 10 раз меньше, чем украинский артист. Им обещают заплатить по полтора миллиона рублей на каждого участника группы.

Гонорары других российских звёзд, занятых в новогодних концертах и вечеринках, держатся примерно на таком же уровне — от 1,5 до 2 миллионов рублей.

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