Тяжелобольной Данилко готовится к новогоднему концерту в Дубае

Андрей Данилко, у которого имеются серьёзные проблемы со здоровьем, перевоплотится в Верку Сердючку и будет дарить людям радость под бой курантов.

Украинский шоумен сейчас редко выходит на публику. У артиста случился гормональный сбой, он набрал в весе. Здоровье знаменитому лицедею пытаются вернуть лучшие врачи Европы. И всё же перед Новым годом Данилко не отказался от соблазна блеснуть на престижном новогоднем мероприятии в Дубае.

Организатор фестиваля Big Art Festival Максим Берин объяснил, что ему пришлось обговаривать детали сотрудничества с легендарной Сердючкой за полгода до грандиозного праздника.

"На Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как всё чётко и качественно. Гости — мега довольны", — цитирует слова Берина "СтарХит".

После тревожных новостей о недуге, Данилко упорно опровергает слухи о болезни. Директор артиста тоже поспешил отречься от своих слов и уверил, что с артистом всё в порядке.

Российские звёзды редко видят своего украинского коллегу. Недавнее появление Данилко в компании Лаймы Вайкуле вызвало бурную реакцию Аллы Пугачёвой и других знаменитостей.

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