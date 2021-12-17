Алина Кабаева вышла в свет в модном ярко-розовом жакете

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева провела в столице турнир "Небесная грация".

Алина Кабаева

Титулованная спортсменка всё чаще балует публику своим появлением на различных мероприятиях.

Кабаева в Италии недавно получила награду, которую называют спортивным Оскаром. Отметили гимнастку за вклад в развитие и популяризацию спорта.

После этого Кабаева стала гостьей шоу "Вечерний Ургант".

17 декабря Алина Кабаева поддержала своим присутствием турнир по художественной гимнастике "Небесная грация". Чемпионка является одним из организаторов престижного соревнования.

Кабаева рассказала о том, какие трудности ей пришлось преодолеть.

"Я вообще переживала, что у меня что-то не получится. Правила были очень сложные для сегодняшней художественной гимнастики. И некоторые страны мне говорили, что очень хотят приехать на этот турнир, но боятся выглядеть нелепо. Они мне говорили: "Можно, на следующий год мы обязательно к тебе приедем, Алина?" — рассказала спортсменка в эфире программы Первого канала.

Поклонники гимнастки обратили внимание на то, что Алина поменяла имидж. Кабаева осветлила волосы. Теперь она шатенка, хотя все привыкли видеть гимнастку брюнеткой. Чемпионка облачилась в ярко-розовый пиджак с ультрамодными заострёнными плечами.

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