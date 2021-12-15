Алина Кабаева поразила соблазнительным образом на "Вечернем Урганте"

14 декабря целый ряд ярких звёзд спорта посетили шоу "Вечерний Ургант". Передачу Ивана Урганта почтили своим присутствием блестящие гимнастки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Юлия Барсукова, Лори Фанг, Александра Тимошенко, Екатерина Серебрянская, Маргарита Мамун.

Все спортсменки появились на передаче исключительно в чёрном — кто-то в изящном коктейльном платье, кто-то — в стильном брючном костюме.

Взгляды большинства зрителей были прикованы к Алине Кабаевой. Для съёмок олимпийская чемпионка выбрала чёрное облегающее платье-"миди" на тонких бретельках. Грудь и руки спортсменки закрывала лёгкая сетка в цвет платья. Ноги спортсменки украшали изящные открытые босоножки на шпильке, декорированные серебристыми вставками.

Зрители отметили, что выбранный образ Кабаевой очень к лицу — она выглядела эффектно, но при этом совсем не вызывающе.

Спортсменка редко появляется на публике, поэтому каждый её выход всегда становится предметом бурного обсуждения. Например, зрители до сих пор не могут забыть появление Кабаевой на канале "Россия 1" на шоу "60 минут" в августе в эффектном красном платье стоимостью 250 тысяч рублей.

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