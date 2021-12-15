PR-директор Лепса не подтвердил информацию о госпитализации певца

Представитель Григория Лепса прокомментировал известие о том, что артиста госпитализировали и ему понадобилась помощь психиатра.

PR-директор исполнителя Владимир Урюпин опроверг новость о том, что Лепсу после гипертонического криза пришлось лечь в больницу. В Telegram-канале Mash появилась также информация о том, что певцу оказывали помощь психиатры. Урюпин назвал данное сообщение глупостью.

"Нет, это абсолютная глупость. Григорий Викторович дома находится, готовится к концерту, который состоится в воскресенье — "Рождество с Григорием Лепсом". Полная ерунда. В абсолютном здравии, никаких проблем", — цитирует слова директора артиста NEWS.ru.

Слухи о неполадках со здоровьем Лепса появились после отмены его выступления в "Крокус Сити Холле", где исполнитель должен был спеть в дуэте с Ларисой Долиной. Представитель 59-летнего артиста ранее объяснил, что у певца резко поднялось артериальное давление. По словам Урюпина, Лепс спасается от гипертонии таблетками уже много лет.

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