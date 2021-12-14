Баста назвал размер своих заработков

Российский исполнитель Баста — один из самых востребованных сегодня артистов в стране. Ему принадлежит собственный лейбл, под которым выступает целый ряд популярных исполнителей, на его концерты выстраиваются очереди. Плюс ко всему у артиста, как сообщает Popcake.tv, есть дополнительные источники дохода — несколько видов бизнеса.

При всей своей успешности Баста отмечает, что живёт не так роскошно, как хотелось бы ему и его супруге.

"Думаю, и Киркоров, и Тимати богаче меня. Я же слежу за Instagram, вижу, как живут коллеги и могу сравнивать. У меня нет частного дома, только квартира. На частный самолёт тоже не заработал. Наверное, мою жену очень беспокоит вопрос, куда же уходят все наши деньги", — пошутил Баста.

В статье расходов исполнителя — развитие футбольного клуба "СКА", который требует очень больших финансовых вложений.

Также по доходам Басты сильно ударила пандемия, когда он лично финансово поддерживал сотрудников своего лейбла, понимая, что им с их семьями тяжело приходится без концертов.

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