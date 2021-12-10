Автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза отказался брать на себя ответственность за стрельбу в МФЦ.
Музыкант рассказал в своём микроблоге, что ему поступил странный звонок из какого-то новостного портала.
"Журналистка попросила прокомментировать — мол, некоторые считают меня лично ответственным за стрельбу в МФЦ на востоке столицы. Мол, наслушавшись таких, как я, человек отказался надеть маску и достал пистолет", — написал Лоза в своём аккаунте ВК.
Звезду такие обвинения привели в негодование.
"Я спросил — а разве я ввёл масочный режим? Разве я довёл отставного военного до кипения?" — вопрошал Юрий Эдуардович.
Певец и композитор сослался на слова политика Роберта Кеннеди-младшего, который заявил на пресс-конференции о том, что болеющие бессимптомно люди не опасны для окружающих. Те же, кто болен средне или тяжело, по мнению парламентария, не выходят на улицы.
Лоза согласен с мнением политика в том, что здоровому человеку ношение маски в повседневной жизни абсолютно противопоказано.
"А это известный на весь мир политик, и за свои слова он отвечает", — отметил музыкант.
Лоза посоветовал журналистам звонить Кеннеди и задавать ему свои глупые вопросы.
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